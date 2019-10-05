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Gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sabah da devam etti

İstanbul'da dün akşam başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak yağmur, sabah da kenti etkisi altına alarak bir çok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

05.10.2019 09:29Gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sabah da devam etti
İstanbul'da dün akşam başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak yağmur, sabah da kenti etkisi altına alarak bir çok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeni ile bazı iş yerlerini su bastı. Bazı yollarda ise su birikintileri oluştu. Kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi. Çok sayıda vatandaş yaralandı. Fırtına nedeni ile bazı ağaçlar ise yerinden söküldü. Sökülen ağaçlar belediye ekiplerinin çalışması ile gece boyunca kaldırıldı.

Öte yandan gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sabah erken saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermeye başladı. İşe gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İstanbul ve bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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