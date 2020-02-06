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Gece çıkan fırtına Günyüzü ilçesinde çatıları uçurdu

Günyüzü ilçesinde dün gece yaşanan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, elektrik hatlarında arızalara sebep oldu.

06.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:21Gece çıkan fırtına Günyüzü ilçesinde çatıları uçurdu
ilçesinde dün gece yaşanan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, elektrik hatlarında arızalara sebep oldu.

Fırtına sebebi ile birçok binanın çatısı uçarken, dükkanların önlerinde duran dolaplar devrildi. Fırtınanın ilçe merkezi ve mahallelerde sebep olduğu maddi hasarın bir hayli yüksek olduğu belirtiliyor.

Öte yandan ilçe merkezi ve mahallelerdeki fırtına nedeniyle dün gece uzun süre elektrikler kesildi. Hatlardaki arızanın giderilmesi sonucu ilçe mahallerine ancak sabah saatlerinde elektrik verilmeye başlandı. - ESKİŞEHİR

Günyüzü, Güncel

Kaynak: İHA

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