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Gece çıkan yangın 7 evi küle çevirdi

Gece çıkan yangın 7 evi küle çevirdi Gece çıkan yangın sabah kontrol altına alınabildi Erzurum'da korkutan yangın Çok sayıda ev ve ahır yandıERZURUM - Erzurum Aziziye İlçesi'ne bağlı Başkent Mahallesinde dün gece çıkan yangında 6 vatandaşa ait ev ve ahırlar tamamen yandı.

24.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:30
Gece çıkan yangın 7 evi küle çevirdi
Gece çıkan yangın sabah kontrol altına alınabildi
Erzurum'da korkutan yangın
Çok sayıda ev ve ahır yandı
ERZURUM - Erzurum İlçesi'ne bağlı Başkent Mahallesinde dün gece çıkan yangında 6 vatandaşa ait ev ve ahırlar tamamen yandı. Can kaybının yaşanmadığı yangında mahalle harabeye dönerken, büyük çapta hasar meydana geldi. Köyü büyük bir faciadan cami imamının yangını görüp, minareden anons etmesi kurtardı.
Alınan bilgilere göre, Aziziye ilçesine bağlı Başkent Mahallesinde dün gece saat 02.30 sıralarında bir evde çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede çevrede ki evlere sıçradı. Yangını gören ve cami hoparlöründen anons ile duyuran cami imamı Mehmet Çalık köy halkını seferber ederek yangına ilk müdahalenin yapılmasını sağladı. Yangın, köylüler ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin çalışmaları sonucu sabah 11.00 sıralarında kontrol altına alınabildi. Yangında Celal Köse,Emin Bozkurt, Battal Kaya, Nafiz Köse, Hulusi Köse, Halis Köse adlı vatandaşlara ait ev ve ahırlar tamamen yandı. Yangının söndürülmesinin ardından iş makinalarıyla ev ve ahırlardaki enkazın kaldırılmasına başlanıldı. Ahırlardan kurtarılan büyük ve küçükbaş hayvanlar da diğer köylülerin ahırlarına yerleştirildi. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çapta hasar meydana geldi.
Gece çıkan yangın 7 evi küle çevirdi

Aziziye, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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