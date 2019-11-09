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Gece karanlığında su kuyusuna düşen adam cep telefonu sayesinde kurtuldu

Denizli'de, gece karanlığında yürürken 15 metre derinlikteki su kuyusuna düşerek yaralanan Alişan Yıldırım, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

09.11.2019 21:59 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:05

'nin Merkezefendi ilçesinde, gece karanlığında yürürken boş su kuyusuna düşerek yaralanan Alişan Yıldırım (35) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AÇIKTA KALAN BOŞ KUYUYU GÖRMEYİNCE İÇİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 05.00 sıralarında Eskihisar Mahallesi'nde bir beton fabrikasının yakınındaki arazide meydana geldi. Boş arazide yürüyen Alişan Yıldırım, gece karanlığında açıkta kalan boş kuyuyu görmeyince içine düştü. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen Yıldırım, yaralı halde cep telefonundan 112'yı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı Kayalık şubesi ekipleri, kuyuya düşen Alişan Yıldırım'ı halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartarak, acil sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldırım, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gece karanlığında su kuyusuna düşen adam cep telefonu sayesinde kurtuldu

Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa, Yaşam

Kaynak: DHA


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