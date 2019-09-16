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Gece kartalları'nın şüphelendiği şüpheli tutuklandı

KADIKÖY'de üzerinden kimlik çıkmayan Türkmenistan uyruklu bir kişinin 6 bisiklet çaldığı ortaya çıktı.

16.09.2019 18:05Gece kartalları'nın şüphelendiği şüpheli tutuklandı
KADIKÖY'de üzerinden kimlik çıkmayan Türkmenistan uyruklu bir kişinin 6 bisiklet çaldığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadıköy Sahrayıceyit Mahallesi'nde devriye görevi yapan 'gece kartalları' olarak bilinen bekçiler, hareketlerinden şüphelendiği Türkmenistan uyruklu Amir D.'ye (48) kimlik kontrolü yaptı. Kimliğinin yanında olmadığını belirten Amir D. parmak izi incelemesi için Göztepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Amir D'nin polis merkezinde yapılan inceleme sonucunda 6 kez bisiklet çaldığı ve arandığı ortaya çıktı. İşlemlerin yapılmasının ardından Amir D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Amir D.'nin bisiklet çaldığı anlara ait görüntüler ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri


- İstanbul

Türkmenistan, Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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