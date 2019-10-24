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Gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Gece kulübü sahibine silahlı saldırı Silahlı saldırıda yaralanan gece kulübü sahibi taksi ile hastaneye gittiBURSA - Bursa'da, gece kulübü sahibi Zeynel D. (40), iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı.

24.10.2019 09:38
Gece kulübü sahibine silahlı saldırı
Silahlı saldırıda yaralanan gece kulübü sahibi taksi ile hastaneye gitti
BURSA - Bursa'da, gece kulübü sahibi Zeynel D. (40), iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi.
Olay Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaşpaşa mahallesinde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde ortağı ile gece kulübüne bakım yaptıran Zeynel D. yoldan geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Zeynel D. kanlar içerisinde yere yıkıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Zeynel D.'nin ortağı taksi çağırıp arkadaşını 100 metre ileride olan hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ilk yaptıkları incelemede bir çok boş kovan ele geçirdi. Öte yandan hastaneye kaldırılan Zeynel D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis şüpheliyi bulmak için geniş çaplı arama başlattı.
Gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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