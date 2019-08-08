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Gece kulübü saldırısında yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesindeki bir gece kulübü önünde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

08.08.2019 22:00 Gece kulübü saldırısında yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti
İzmir'in Tire ilçesindeki bir gece kulübü önünde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tire'de bir gece kulübünün önünde 4 Ağustos'ta meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan Mürsel Çakan, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda yaralanan İ.Ç'nin aynı hastanede, S.G'nin de Tire Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan ve adliye sevk edilen zanlılardan H.S, N.S. ve A.Ç. hakimlikçe tutuklanırken A.S. ise serbest bırakıldı. Saldırıyla ilgisi olduğu düşünülen 5 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Tire ilçesinde 4 Ağustos tarihinde gece kulübünün önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ağır 3 kişi yaralanmıştı. - İZMİR

Çelebi, İzmir, Tire, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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