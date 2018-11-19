Gece Kulübündeki Hırsızın Rahatlığı, Güvenlik Kamerasına Yansıdı

İstanbul Kadıköy'de bir gece kulübünde yaşanan hırsızlık 'pes' dedirtti. Bir müşterinin çantasını montuyla kapatarak çalan hırsızın rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

ÇANTAYI GÖZÜNE KESTİRDİ

Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında Kadıköy Caferağa'daki bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç gece saatlerinde sırt çantasıyla kulübe geldi. Çantasını yere bırakan genç ardından eğlenmeye başladı. O esnada kulübe önceden gelen bir hırsız, çantayı gözüne kestirdi.

DANS ETTİ

Gencin hareketlerini takip eden hırsız dans ederek her şey olağanmış gibi davranmaya başladı. Zaman zaman çantayı kontrol eden hırsız, kısa bir süre sonra gencin sırt çantasını montuyla kapatarak çaldı. Dans eden hırsızın rahat tavırları 'bu kadarına da pes' dedirtirken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.