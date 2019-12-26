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Gece kulübünde güvenlik görevlileri, Afrikalı gençleri dövdü

Beylikdüzü'nde gece kulübünde mekanın sahibinin yakınları ile Afrikalı grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası dışarıya çıkarılan grup ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Güvenlikten bir kişinin gruptaki adama tekme atması kameraya yansıdı.

26.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:09

, Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında5 Mayıs'ta meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Gece kulübünde eğlenen uyruklu grupla mekan sahibinin yakınları arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı.

YAKA PAÇA DIŞARI ATTILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı grup dışarıya çıkarılmak istendi. Bu sırada gruptakiler ile eğlence yerinin güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı. 6 kişilik grup yaka paça dışarı çıkarılırken güvenlik görevlisi merdivenlerde bekleyen gruptaki bir kişinin yüzüne tekme attı.

FECİ ŞEKİLDE DÖVÜLDÜLER

Gruptakiler hızla kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişi içeriden sopalarla çıkan güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. 2 kişi tekme ve sopalarla feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gece kulübünde güvenlik görevlileri, Afrikalı gençleri dövdü

Beylikdüzü, Afrika, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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