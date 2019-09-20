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Gece kulübünde masanın altından konsomatrisler çıktı

Gece kulübünde masanın altından konsomatrisler çıktı İstanbul'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyonİSTANBUL - İstanbul'da, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında polislerin de yer aldığı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

20.09.2019 12:02
Gece kulübünde masanın altından konsomatrisler çıktı
İstanbul'da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon
İSTANBUL - İstanbul'da, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında polislerin de yer aldığı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ağırlıklı olarak eğlence merkezleri ve işletmelere yönelik operasyonda çoğu yabancı uyruklu kadın ve iş yeri sahibi ile bu kişilerden rüşvet aldıkları ileri sürülen polislerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gece kulübünde masanın altından konsomatrisler çıktı

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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