Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Gece kulübüne gitmek için karantinadan kaçan Tayvanlıya 31 bin euro para cezası - Haberler

Gece kulübüne gitmek için karantinadan kaçan Tayvanlıya 31 bin euro para cezası

Tayvan'da bir kişi dans edebilmek için karantinadan kaçtı ve 31 bin euro para cezası aldı. Ülkenin başkenti Taipei'de bir gece klübüne gidip rahatlamak isteyen Tayvanlı'ya bu kaçamak çok pahallıya mal oldu.

23.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:01
Gece kulübüne gitmek için karantinadan kaçan Tayvanlıya 31 bin euro para cezası
Tayvan 'da bir kişi dans edebilmek için karantinadan kaçtı ve 31 bin euro para cezası aldı.

Ülkenin başkenti Taipei 'de bir gece kulübüne gidip rahatlamak isteyen Tayvanlı'ya bu kaçamak pahallıya mal oldu.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Taipei, Tayvan, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Rusya’da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Haberler
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü Haberler
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü
Bir günde 426 kişinin öldüğü ülkede Başbakan Yardımcısı da karantinada Haberler
Bir günde 426 kişinin öldüğü ülkede Başbakan Yardımcısı da karantinada
Komşu koronavirüse esir oldu! Son 24 saatte 127 can kaybı daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüse esir oldu! Son 24 saatte 127 can kaybı daha yaşandı
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Dünya Haberleri

TBMM'de korona önlemleri çalışma sistemini değiştirdi - Haberler Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdinde - Haberler Adliye önünde silahlı kavga: 3 yaralı - Haberler Alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 yaralı - Haberler Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı - Haberler Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü - Haberler Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Loading