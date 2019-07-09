Gece Kuşu Filmi

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Katherine Newbury, gece yarısı talk show programının öncüsü ve efsanevi isimlerinden biridir. Kariyerinin zirvesinde olan Newbury, kadınlardan nefret eden bir kadın olmakla suçlanmaktadır. Hakkındaki iddiaların başarısına gölge düşürmesini istemeyen Katherine Newbury, çıkan söylentilerin doğru olmadığını kanıtlamaya karar verir. İnsanlara, kadınlardan nefret etmediğini göstermek isteyen Newbury, tamamı beyaz ve erkeklerden oluşan ekibine, kadın bir çalışan dahil etmeye karar verir. Yazarlar ekibine kadın sesi eklemek isteyen Newbury, yapılan çeşitli görüşmelerin ardından siyahi bir kadın olan ve daha önce bir kimya tesisinde kalite kontrolü yapan Molly’yi işe alır. Yeni işi için oldukça heyecanlı olan Molly, ofiste sadece çeşitlilik getirmek için bulunmadığını kanıtlamak için var gücüyle çalışır. Newbury, başlarda Molly’nin varlığından rahatsız olsa da, Molly'nin ünlü sunucunun gittikçe düşen reytinglerini yükseltmek ve kariyerini canlandırmak için verdiği çaba iki kadının birbirlerine gitgide ısınmasına neden olur.Nisha GanatraMindy KalingEmma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare, Max Casella, Paul Walter Hauser, John Early, Jia Patel, Luke Slattery, Ike Barinholtz, Marc Kudisch, Amy Ryan, Megalyn Echikunwoke, Blake DeLong, Bill Maher, Seth Meyers, Annaleigh Ashford, Halston Sage, David Neal Levin, Maria Dizzia, Paige Gilbert, Cleo Gray, Kerry Flanagan, Lucas Caleb Rooney , Rupak Ginn, Hank Lin, Jake Tapper, Sophie Zucker, Jadon Woodard, Monroe Martin, Glo Tavarez, Sakina JaffreyKomediLate Night3 Arts Entertainment2019ABDİngilizce102 dk.TME (The Moments Entertainment)16.08.2019