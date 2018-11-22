Gece Ring Seferleri Başlıyor

Vatandaşların geceleri ulaşım problemi yaşamaması için düzenlenen seferler Otogar, Şehir Hastanesi, Yunusemre Devlet Hastanesi, Tren Garı ve Odunpazarı arasında ulaşımı sağlayacak.
Vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenen güzergâhlar için otobüsler 01.00 - 02.00 – 03.00 – 04.00 – 05.00 saatlerinde otogardan kalkış yaparak, şehir merkezi, Yunusemre Devlet Hastanesi, yönünde, 01.30 – 02.30 – 03.30 – 04.30 saatlerinde ise kalkış yaparak Şehir Hastanesi, Diş Hastanesi, Tıp Fakültesi yönünde olmak üzere gece ring hattını tamamlayacak.
Otogar – Odunpazarı yönü; Otogar, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Sivrihisar 2 Caddesi, A. Hamit Dedelek Caddesi, Ondokuz Mayıs Caddesi, Sarper Caddesi, Ziyapaşa Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Odunpazarı, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Tren Garı, İstasyon Caddesi, İsmet İnönü 1 Caddesi, Fabrikalar Sokak, Espark AVM, Üniversite Bulvarı, Seylap Caddesi, Sıhhıye Kavşağı, Gaffar Okan Caddesi, Gazi Yakup Satar Caddesi, Çevre Yolu, İl Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü, İsmet İnönü 2 Caddesi, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İnönü 2 Caddesi, Salih Bozok Caddesi, Yunusemre Devlet Hastanesi, Örsan Sokak, Sultan Sokak, İsmet İnönü 2 Caddesi, Erzurum Kongresi Caddesi, Baksan Sanayi Sitesi, 3070 Sokak, Ertuğrulgazi Caddesi, 3104 Sokak, Ulusal Egemenlik Bulvarı, Birlik Caddesi, Ertuğrulgazi Caddesi, Çilem Caddesi, Basın Şehitleri Caddesi, Vali Ali Fuat Güven Caddesi, Atatürk Bulvarı, Gençlik Bulvarı, Musatafa Özel Bulvarı, Kıbrıs Caddesi, 2. Arabacılar Bulvarı, Ertaş Bulvarı, Candanel Sokak, Mine Sokak, Dikmenler Sokak, Kafkas Caddesi, Dedeoğlu Sokak, Şehir Hastanesi, Ankara Eskişehir Yolu, Otogar.
Otogar – Şehir Hastanesi yönü; Otogar, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Sivrihisar 2 Caddesi, Kartal Kavşağı, Ankara Eskişehir Çevre Yolu, Şehir Hastanesi, Dedeoğlu Sokak, Kafkas Caddesi, Ertaş Bulvarı, 2. Arabacılar Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Mustafa Özel Bulvarı, Gençlik Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Vali Ali Fuat Güven Caddesi, Basın Şehitleri Caddesi, Çilem Caddesi, Birlik Caddesi, Ulusal Egemenlik Bulvarı, 3104 Sokak, 3201 Sokak, 3070 Sokak, Baksan Sanayi Sitesi, Erzurum Kongresi Caddesi, İsmet İnönü 2 Caddesi, Salih Bozok Caddesi, Örsan Sokak, Sultan Sokak, İsmet İnönü 2 Caddesi, Anadolu Üniversitesi Eczacılı Fakültesi, Ankara Çevre Yolu, Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gazi Yakup Satar Caddesi, Gaffar Okan Caddesi, Seylap Caddesi, Üniversite Bulvarı, Fabrikalar Sokak, İsmet İnönü 1 Caddesi, İstasyon Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Odunpazarı, Yunus Emre Caddesi, Ziyapaşa Caddesi, Sarper Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, A. Hamit Dedelek Caddesi, Sivrihisar 2 Caddesi, Otogar
Sivrihisar,İsmet İnönü,Şehir Hastanesi
22 Kasım 2018 Perşembe 16:30