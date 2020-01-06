Haberler » 3. Sayfa » Gece saatlerinde başlayan yağmur İstanbul'da etkili oldu - Haberler

Gece saatlerinde başlayan yağmur İstanbul'da etkili oldu

Meteorolojinin İstanbul için tahmin ettiği yağmur yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

06.01.2020 01:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 02:04 Gece saatlerinde başlayan yağmur İstanbul'da etkili oldu
Meteorolojinin için tahmin ettiği yağmur yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şehrin farklı noktalarında etkili olan yağış yollarda su birikintisine sebep oldu. Yağmurun ilerleyen saatlerde de etkili olacağı öğrenildi.

Soğuk ve yağışlı hava 'nin dört bit yanında etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Anadolu'da kendini kar şeklinde gösteren yağışlı hava İstanbul'da yağmur şeklinde etkisini gösteriyor. Meteorolojinin pazar günü İstanbul için yaptığı yağmur uyarısının ardından gece saatlerinde etkili olan yağmur şehir genelinde kendini göstermeye başladı.

Yağmur yağışından dolayı caddeler ve yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Belediyelere bağlı fen işleri ekipleri de yağmurun sebebiyet vereceği su baskınlarına karşı merkezi noktalarda hazır olarak beklemeye devam ediyor.

Kent genelinde etkili olan yağışlı havanın ilerleyen saatlerde de etkili olacağı öğrenildi. Yetkililer ise vatandaşlara su baskını gibi olaylara karşı dikkatli olmaları gerektiğin duyurdu. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

02:09   14'lı binadan atlayarak intihar eden genç hayatını kaybetti - Haberler
01:59   Gece saatlerinde başlayan yağmur İstanbul'da etkili oldu - Haberler
01:08   Bakan Çavuşloğlu Cezayir'e gidiyor - Haberler
01:03   Park halindeki midibüs kundaklandı - Haberler
00:58   'İnşallah' kelimesi Almanca sözlüğe girdi - Haberler
00:39   İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Kasım Süleymani'nin ölümüne ağlamayacağız - Haberler
00:34   Klozet kapağını açan şahıs, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Derhal telefonuna sarıldı - Haberler
00:19   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi kınayan Suudi Arabistan'a: Asla kale almıyoruz - Haberler
00:05   Amerika'ya dünya çapındaki saldırılar devam ediyor! Son saldırıda 1'i asker olmak üzere 3 Amerikalı öldü, 2 Amerikalı yaralandı - Haberler
23:55   Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran herhangi bir ABD varlığını hedef alırsa, orantısız bir şekilde cevap vereceğiz - Haberler
6.01.2020 02:43:29