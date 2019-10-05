Haberler » Güncel » Haber

Gece sımseklerle aydınlandı

05.10.2019 05:49Gece sımseklerle aydınlandı


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:35 Muğla koylarında yer kalmadı
10:35 Bebekken karaciğer nakli yapılan bade, okullu oldu
10:34 Dha yurt bülteni - 5
10:34 Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan köy ziyareti
10:34 Siirt'te yüksekten düşen 2 kişi yaralandı
10:34 Erdoğan: Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne...
10:34 Açıköğretim'de araştırmalarda yaygın yöntem sorunları konuşuldu