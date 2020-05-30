Gece vakti motosiklet hırsızlığı kamerada

Konya'da iki kişinin etrafı kontrol ettikten sonra motosikleti çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Gece vakti motosiklet hırsızlığı kamerada
30.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:02
Konya'da iki kişinin etrafı kontrol ettikten sonra motosikleti çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İki kez motosikleti çalınan kişi, "Bundan önce de motorum çalındı, benim kaderim herhalde bu, anlayamadım" dedi.

Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesinde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli apartmana gelerek giriş kapısını zorladı. Apartmanın çevresini gezen şüpheliler etrafı kontrol ettikten sonra apartmanın arka kısmına gelerek motosikletin kilidini kırdı. Motosikleti sürükleyerek çalıştıran şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Motorun çalınmasından yaklaşık 1 sat sonra ise benzer giyimlerde iki şüphelinin aynı apartman çevresinde dolaşması dikkat çekti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sabah işe gitmek üzere park yerine giden Nurettin Ekisper, motosikletinin yerinde olmadığını görünce kamera görüntülerini inceledikten sonra durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme yapan polis motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Görüntülerde iki şüphelinin apartman kapısını zorladıktan sonra motosikleti çalması ve ardından benzer giyimlerde iki şüphelinin apartman çevresinde dolaşması yer alıyor.

"Benim kaderim herhalde bu, anlayamadım ben"

Olayla ilgili açıklama yapan Nurettin Ekisper, "Öncelikle gece vakti saat 02.00 sıraların iki tane şahıs geliyor, evin kapısını zorlamaya çalışıyor. İçeride bisikletler, motorlar falan var, onları almaya çalışıyorlar. Bir saat sonra ise iki şahıs daha geliyor, kıyafetlerini değiştirmişler mi bilmiyorum. Üstleri aynı ama ayakkabıları falan farklıydı. Saat 03.00'ü geçtiğinde ise benim motorun yanına geliyorlar ağızları ve yüzleri kapalı şekilde. Motorun kilidini kırdıktan sonra iteleyerek götürüyorlar. Bundan önce de motorum çalındı, benim kaderim herhalde bu, anlayamadım ben. Benim sadece tek istediğim şahısların bulunması artık motoru istemiyorum zaten. Sadece yakalanmalarını istiyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Karatay, Konya, 3. Sayfa, Haber

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