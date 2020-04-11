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Gece yarısı alınan özel izinlerle trafik kazası geçiren 3 köpek istanbul'a götürüldü

- Gece yarısı alınan özel izinlerle trafik kazası geçiren 3 köpek istanbul'a götürüldü Kütahya'nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan 3 köpek, Özel izinle İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için yine özel...

11.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:37
- Gece yarısı alınan özel izinlerle trafik kazası geçiren 3 köpek istanbul'a götürüldü
KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde trafik kazasında yaralanan 3 köpek, Özel izinle İstanbul 'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için yine özel izin alınarak İstanbul'a götürüldü.
Yaralı olarak bulunan ve acil tedavisi gereken, üzerinden araç geçmiş 3 köpek Emet Belediye Ekipleri ve hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu tarafından SOHAYKO görevlisine teslim edildi. Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağına rağmen alınan özel izinlerle gece yarısı İstanbu'a götürülen köpeklerin hemen tedavisine başlanacağı bildirildi.
SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın Emet ilçesindeyiz. Elif hanımın çağrısı üzerine geldik. Özel izinlerimizi aldık. Sağolsun Belediye Başkanı Hüseyin Doağan'da yardımcı oldu. 3 tane köpek sakat. Onları alıp İstanbul'a götüreceğiz. Tedavilerinin olması için. Biz dernek olarak olağan üstü durumlarda bile sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah bir an önce iyileşirler" dedi.
Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün yine SOHAYKO Derneği yardımımıza koştu. 3 tane yaralı köpeğimiz var. Üçüne de araba çarpmış. Vurup kaçmışlar. Bir tanesinin iki ayağı kırık, 2 tanesinin bacağı kırık. Burada ön tedavileri yapıldı fakat ameliyat imkanı olmadığı için İstanbul'a gönderiyoruz" dedi. Gece yarısı alınan özel izinlerle trafik kazası geçiren 3 köpek istanbul’a götürüldü

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Emet, Güncel
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