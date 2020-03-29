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Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Cahit Turhan'ın koronavirüs önlemleri kapsamında pasif kaldığı için koltuğunu kaybettiği iddia edildi.

29.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece bir kararname yayımlayarak sürpriz bir karara imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Cahit Turhan görevden alındı ve yerine yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.

Erdoğan'ın bu hamlesi, 2018 yılında kurduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ilk değişiklik olurken herkes kararın gerekçesini merak etti.

GÖREVDEN ALINMASININ SEBEBİ KANAL İSTANBUL MU?

Kamuoyunda eski Bakan Turhan için çeşitli iddialar ortaya atıldı. Kimi çevreler Kanal İstanbul Projesi'nin ihalesini ertelemediği için görevden alındığını iddia etti ancak Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberinde yer alan bilgilere göre olayın aslı başka.

VİRÜS ÖNLEMLERİNDE PASİF KALDI

AK Parti kulislerinde asıl gerekçenin Cahit Turhan'ın Kovid-19 önlemlerinde pasif kalması olduğu öne çıktı. Kanal İstanbul'la ilgili son ihalenin daha önce belirlenen takvime göre yürütüldüğü ve bakanın kişisel bir rolünün olmadığı kaydedildi.

Toprak'ın haberinde ilgili kısım şu şekilde:

Turhan'ın virüs nedeniyle havayolu, karayolu ve denizyolu ulaşımında erken önlem alamadığı ve yetersiz kaldığı vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı son 7 tedbir içinde yer alan 'Yurtdışı uçuşların yasaklanması' kararı da Turhan'a rağmen alınmış bir karar olarak öne çıkıyor.

Ulaştırma Bakanı’nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Etiketler: Cumhurbaşkanı, İstanbul, Politika, Güncel

Haberin Videosu :

Görevden alınan Ulaştırma Bakanı'nın kabahati neydi? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti

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