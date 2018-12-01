Gece Yarısı Kartal'ı!

Sarpsborg maçından sonra çileli bir yolculuğa çıkan Beşiktaş
kafilesi, bu maçın yorgunluğunu yolda atmaya çalıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş
, hem Sarpsborg-Oslo arasındaki kara yolculuğu hem de Oslo- İstanbul
arasındaki hava yolculuğunda takımın uyumasını istedi.
01.52'de stattan ayrılan kafilenin uçağı ancak 04.30'da havalandı. Norveç
'ten 08.50'de İstanbul'a gelen Beşiktaş, 11.00'de yaptığı antrenmanla Galatasaray
derbisinin hazırlıklarına başladı.
İstanbul,Beşiktaş
Ayağının tozuyla dün idmana çıkan siyah-beyazlılarda Sarpsborg karşısında oynayan futbolcular, salondaki yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğerleri ise sahada ısınma, açma germe hareketleri ve istasyon koşuları ile başladığı antrenmana pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oyun ve kontrol pas organizasyonuyla sona erdi. Bunun ardından tesislerde kalan futbolcular maç ve yol yorgunluğunu kendi odalarında attı. Kartal
, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
01 Aralık 2018 Cumartesi 08:27