01 Aralık 2018, 08:27
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Gece Yarısı Kartal'ı!

Gece Yarısı Kartal

23.00’te Sarpsborg maçına başlayan, 01.52’de stattan ayrılan Beşiktaş, karayoluyla Sarpsborg’dan Oslo’ya, buradan da uçakla İstanbul’a geçti. 08.50’de Türkiye’ye varan takım, 11.00’de antrenmana çıktı, futbolcular daha sonra da tesislerde uyudu.

Sarpsborg maçından sonra çileli bir yolculuğa çıkan Beşiktaş kafilesi, bu maçın yorgunluğunu yolda atmaya çalıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş, hem Sarpsborg-Oslo arasındaki kara yolculuğu hem de Oslo- İstanbul arasındaki hava yolculuğunda takımın uyumasını istedi.
01.52'de stattan ayrılan kafilenin uçağı ancak 04.30'da havalandı. Norveç'ten 08.50'de İstanbul'a gelen Beşiktaş, 11.00'de yaptığı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı.
Ayağının tozuyla dün idmana çıkan siyah-beyazlılarda Sarpsborg karşısında oynayan futbolcular, salondaki yenilenme  çalışmasıyla günü tamamladı. Diğerleri ise sahada ısınma, açma germe hareketleri ve istasyon koşuları ile başladığı antrenmana pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oyun ve kontrol pas organizasyonuyla sona erdi. Bunun ardından tesislerde kalan futbolcular maç ve yol yorgunluğunu kendi odalarında attı. Kartal, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
İstanbul,Beşiktaş
01 Aralık 2018 Cumartesi 08:27

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