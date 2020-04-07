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Gece yarısı kumar operasyonu: 14 kişiye sosyal mesafe cezası

Kırıkkale'de kumarhaneye çevrilen bir derneğe polis tarafından düzenlenen operasyonda 14 kişiye toplamda 44 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

07.04.2020 01:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 01:25
Gece yarısı kumar operasyonu: 14 kişiye sosyal mesafe cezası
Kırıkkale 'de kumarhaneye çevrilen bir derneğe polis tarafından düzenlenen operasyonda 14 kişiye toplamda 44 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, merkez Yenidoğan Mahallesinde bir dernek binasına gece yarısı operasyon düzenlendi. Kumar oynadıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada 14 kişiye Korona virüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 44 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Şahıslara kumar oynadıkları gerekçesiyle de ayrıca idari para cezası yazıldı.
Gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
(Hasan Ay/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Polis, Güncel
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