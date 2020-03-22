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Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği salgınla ilgili vatandaşlardan bir ricada bulundu. Erdoğan, "Sizlerden ricamız, hükümet yetkililerimizin yönlendirmelerini dikkatle takip etmeniz, etmeyenleri uyarmanızdır" dedi.

22.03.2020 07:43 | Son Güncelleme: 22.03.2020 08:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece yarısı Twitter 'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili çağrı yaparak devletin görevinin başında olduğunu belirtti ve bir kez daha evlerden çıkılmaması gerektiğini yineledi.

Türkiye'de 947 kişide görülen ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter sayfasından bir videolu bir mesaj yayınladı.

"HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"

"Aziz vatandaşlarım, müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim" ifadeleriyle yayımlanan videolu mesajda Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aziz vatandaşlarım milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındadır. Aziz milletim müsterih olsun. Özellikle Sağlık Bakanlığımız tüm personeliyle doktorlarıyla hemşireleriyle sağlık memurlarıyla artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır. Bundan dolayı şahsım, ailem ve milletim adına bütün sağlık personelimizi hakikaten alkışlarımızla tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Ve bu süreci onlarla beraber atlatacağımıza da inanıyorum."

"SOKAĞA ÇIKAN VARSA UYARMALISINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan hükümet yetkililerinin yönlendirmelerini dikkatle takip edip, etmeyenleri uyarmaları ricasında bulunarak, "Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olanların kesinlikle sokağa çıkmamalarıdır. Eğer bu tür sokağa çıkanlar varsa tekrar ediyorum; onları uyarmalısınız. Bunları rastgele söylemiyoruz. Bunları şu anda bu işin en çok sorumlusu ve dikkatle bu işi takip edenleri olarak, doktorlarımızdan ve bilim kurulu üyelerimizden almış olduğumuz tavsiyelerle söylüyoruz ve Bilim kurulu üyelerimiz şu anda bunları adım adım takip etmektedirler." ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZLUK KAMPANYASI MEYDANA GETİRMEK İSTEYENLERE İNANMAYINIZ"

"Dikkat edilirse az sayıda da olsa şu an itibarıyla ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş gruplarında olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur, yerindedir." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sağlık ve huzur içinde ülkemizi yarınlara taşıyacağız. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız. Bir defa devlet olarak biz bunların hepsinin tedbirlerini aldık. Alışverişlerinizde kesinlikle hiçbir ürün yok satmamaktadır. Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur. Hiçbir zaman bu noktada çeşitli Batı ülkelerindeki raflara bakıp da aldanmayın. Hepsini biz aşmış vaziyetteyiz. İmkanlarımız elimizde mevcuttur. Gerek sağlıkta gerekse diğer noktada ve bu inançla, kararlılıkla da ben sizlere sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum."

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Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var
Etiketler : Twitter, Güncel

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