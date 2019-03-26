Gece Yemek Yemeden Uyuyamayanlar Bu Haber Sizin İçin!

Herkes sabah 7'de kahvaltı yapacak, akşam en son şu saatte yemek yiyecek diye bir kural yoktur. Bu saatler kişinin yaşam tarzına göre belirlenmelidir.

Yani birey sabah 11'de kalkıyor ise kahvaltı saati ona göre belirlenmeli, saat 03.00'da yatıyor ise akşam yemeği de ona göre belirlenmelidir.

Saat 03.00'da uyuyan biri için akşam yemeği saati 19.00 olarak belirlenirse, birey bu saatten sonra bir ara öğün yapsa da açlık hissi çekecek ve bu beslenme onun icin yeterli olmayacaktır. O yüzden böyle bir bireyin akşam yemeği saati 22.00 olarak bile belirlenebilir. Saatler kişiye göre belirlenmediğinde ve bireyin uzun süre açlık çekmesi durumunda kişinin şeker seviyesi düşecek ve sağlıksız bir durum ortaya çıkacaktır.

Bu saatler belirlenirken çok önemli belli sağlık kuralları vardır.

1- Güne daha enerjik başlamak ve şeker seviyesini dengede tutabilmek için uyandıktan 1 saat içinde kahvaltı yapılmalıdır.

2- Bireyde açlık hissinin oluşmaması ve şeker seviyesinin düşmemesi için öğünler arası 2,5 - 3 saat olarak belirlenmelidir.

3- Düşük şeker seviyesi ve açlık hissi ile uyumamak için son öğün, yatmadan 2 saat önce tüketilmelidir.

4- Uzun süreli açlık durumunda şeker seviyesi düşeceğinden ve ne kadar çok uyursa kişinin dinlenme durumunun buna bağlı olarak artmayacağından, yetişkin bir bireyin uyku saati 8 saat olarak belirlenmelidir.

Kaynak: Bültenler