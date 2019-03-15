Gece Yolcuları'ndan Kült Şarkıya Yeni Düzenleme

ÜNLÜ GRUP BU KEZ 'PİŞMANIM' DİYOR!

"Unut Beni", "Nerdesin", "Hüzün","Affedecek Misin?" gibi pek çok hit şarkıya imza atan,

90'ların unutulmaz sesi Asya'nın seslendirdiği, 'Pişmanım' ın pop rock versiyonunu yapan gruba yeni müzikal yolculuğundatecrübeli müzik adamı Haluk Kurosman müzik yönetmeni olarak , son dönemin yıldız müzik yapımcılarından Alfa7 Müzik'in kurucusuNasuh Yalçıntaş da yapımcı kimliği ile eşlik ediyor. Vokalde Edis İlhan, Gitarda Uğur Arslantürkoğlu ve İlkay Dindar, Bas gitarda Orkun Gezer ve Davulda Deniz Kaymaraz'dan oluşan Gece Yolcuları'na bu projelerinde buzuki, solo keman gibi enstrümanlar dışında, bu kez bir yaylı gurubu da bulunuyor.

KLİP KANDIRA'DA 24 SAAT KESİNTİSİZ SÜREN BİR ÇEKİMLE GERÇEKLEŞTİ!

"Pişmanım" için Kayalar, Kandıra'da açık havada çekilen klibin yönetmenliğini, Mustafa Ceceli'nin Sinan Akçıl imzalı 'Simsiyah' çalışmasına çektiği klip ile adından övgüyle söz ettiren Emrah Özbilen üstlendi...Kocaeli/Kefken Pembe kayalıklar da kurulan geniş bir plato ve açık havada 24 saat kesintisiz çalışılarak çekilen klipte,Gece Yolcuları'na6 kişilik bir oyuncu ekibi de eşlik etti. 15 Mart 2019 dan itibaren tüm dijital izleme platformları, müzik televizyonları ve YouTube'da, NetD müzik kanalı üzerinden de seyredilebilecek klibin öyküsü ise şarkının hikayesine paralel; bir çiftin yıllara yayılan pişmanlığını üzerine kurulu..

Gurubun devam eden 'Baba Şarkılar' projesine de eklenen" Pişmanım" ın bu yeni versiyonundan övgüyle bahseden müzik çevreleri"Kült bir şarkının daha da kültleşecek yeni versiyonu" tarifini kullanıyor.

Kaynak: Bültenler