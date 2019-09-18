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Gece Yolcuları Sivrihisar'da sahne alacak

Sivrihisar'ın kurtuluşunun 98'inci yılı kutlama programı kapsamında sevilen grup Gece Yolcuları vatandaşlarla bir araya gelecek.

18.09.2019 14:22Gece Yolcuları Sivrihisar'da sahne alacak
Sivrihisar'ın kurtuluşunun 98'inci yılı kutlama programı kapsamında sevilen grup Gece Yolcuları vatandaşlarla bir araya gelecek.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşun yıl dönümü kapsamında programlar düzenlenecek. Bu kapsamda 20 Eylül tarihinde Grup Gece Yolcuları ilçede sevilen şarkılarını seslendirecek. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün davetini kırmayan ve sevenleriyle Sivrihisar'da buluşacak olan grup, bu anlamdı günde en güzel şarkılarını seslendirecek.

Gece Yolcuları konseri saat 20.00'de başlayacak. Konser havai fişek gösterileri ile son bulacak. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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