Gecede Bir Araya Gelen Kırımlılar, Unutamayacakları Bir Gün Yaşadı

Sakarya Kırımlı Türkler Derneği'nin ev sahipliğinde Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit'in de katkılarıyla gerçekleşen "Sakarya Kırım Gecesi", muhteşem sürpriz konuklarla geceye damgasını vurdu. Gecenin sürpriz ismi ise Dombira Müziğiyle Türk Dünyasında ünlü olan Cengiz Han filmi Kızıl Elma'da şarkının Bestekarı ve sahibi Arslanbek Sultanbekov oldu. Gecenin açılış ve selamlama konuşmasını yapan Sakarya Kırımlı Türkler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Coşkun; Sakarya'da böyle bir gecenin ev sahipliğini yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek; katkılarından dolayı Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit'e ve geceye katılan tüm davetlilere teşekkür ettiğini söyledi.

Müzik ve halk oyunları görülmeye değerdi

Akordiyon'da Kırımın Devlet sanatçısı Meşhur Ses sanatçısı Bestekar Dilaver Osman. Dareci'de Ankara Devlet Konservatuarından emekli sanatçısı Şeref Büyükyörük. Klarnet ve Saksafon'da Kırımda uzun yıllar müzik icra eden ünlü Sanatçısı Rüstem Mambetov. Keman'da ise Ankara Konservatuar öğrencisi Altay Toprak'tan oluşan Kırım Gelişim Orkestra Ekibi, müzik ve söylediği şarkılarıyla davetlileri coşturdu. Gecede ayrıca sahneye çıkan Eskişehir'de Okuyan Kırım Gelişim Orkestrası'nın öğrencilerin oluşan Halk Oyunları Ekibi'de gösteriyle geceye ayrı bir renk kattı.

Çevre derneklerde katıldı

Geceye ise; TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaaslan, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, Kocaeli Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Suavi Oktay, Düzce Kırım Türkleri Derneği Başkanı Osman Kesen, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Akkurt, Gebze Kırım Türkleri Derneği Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şerife Orak, Eskişehir EKHAD Derneği Başkanı Recep Şen, Bursa Kırım Türkleri Derneği Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Haluk Yaşayanlar ve derneklerin Yönetim kurulu Üyeleri ile Sakarya S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut ile çok sayıda davetli katıldı.

Teşekkür ve plaket takdimi

Gecede; Dombira Müziği Sanatçısı Arslanbek Sultanbekov; TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaaslan'a Kırım en değerleri sembolü olan Kırım Kalpağı takdim ederek, Kocaaslan'da "Bu Kalpağı ömür boyu gururla giyip saklayacağım" sözlerini dile getirdi.

TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaaslan'da katkılarından dolayı Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit'e plaket takdim etti. Sakarya Kırımlı Türkler Derneği Başkanı Vefa Coşkun'da yine katkıları ve Kırım davasına hizmetlerinden dolayı Kırım Gelişim Vakfı Başkanımız Ümit Şilit'e teşekkür plaketi takdim etti.