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Gecekondu yangını

İstanbul Sultanbeyli'de bir gecekonduda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

12.11.2019 05:11 | Son Güncelleme: 12.11.2019 05:13
'de bir gecekonduda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ersoy Sokak'ta bulunan, iki kişinin yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangından ötürü oluşan yoğun duman bütün gecekonduyu sararken, itfaiye ekipleri kendi imkanıyla çıkamayan bir kişiyi tahliye etti.
görevlilerince kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gecekondu yangını

Sultanbeyli, İstanbul, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA
Haber Videosu : Gecekondu yangını


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