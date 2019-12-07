Haberler » Güncel » Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber

Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangında bedensel ve zihinsel engelli 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

07.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:50Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti

'nın ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki tek katlı gecekonduda, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale eden vatandaşlar, bu sırada evde tek başına bulunan bedensel ve zihinsel engelli İbrahim Paşa Kaya'yı dışarı çıkardı.

SON MÜDAHALE YETMEDİ

Sol bacağı yanan ve dumandan etkilenen İbrahim Paşa, bekletilmeden götürüldüğü Aksu Semt Polikliniği'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İbrahim Paşa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Yangını alarak gelen İbrahim Paşa'nın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Antalya, Aksu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:55 Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı /Ek fotoğraflar - Haber
17:55 DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Haber
17:55 UYUŞTURUCU DOLU MEYVE SUYU KUTUSUYLA YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI - Haber
17:55 "Şenyayla'da 5 terörist etkisiz hale getirildi" - Haber
17:50 Kuran öğrenen minik öğrencilerin sergisi büyük beğeni topladı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
15:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız - Haber
7.12.2019 18:00:34