Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 82 milyon vatandaşımıza, bize oy versin vermesin sağlık, turizm, stadyum tesisleri yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.Bakan Kurum, Hatay'da Habib-i Neccar Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından cami avlusunda vatandaşlarla bir süre sohbet etti.Daha sonra Tarihi Antakya Uzun Çarşı'na geçen Kurum ve beraberindekiler, esnafla sohbet edip hayırlı kazançlar diledi, ikram edilen yöresel lezzetlerden tattı.TOKİ tarafından yapımı süren 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda incelemelerde bulunan Kurum yetkililerden bilgi aldı.Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, stadın gelecek sezon hizmete gireceğini söyledi.Hatayspor'un burada yeni destanlar yazacağını belirten Kurum, şöyle konuştu:"Oldukça modern, UEFA standartlarına göre hazırlanmış stadımızda 25 locamız var. Tribünlerin tamamı kapalı. İmalat kalitesi çok güzel gidiyor. Hatayspor'u buraya taşır taşımaz mevcut maçların oynandığı yerde de yaklaşık 56 bin metrekarelik alanda bir millet bahçesi inşasını gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 82 milyon vatandaşımıza, bize oy versin vermesin sağlık, turizm, stadyum tesisleri yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki bizim milletimiz arkamızda ve bize her noktada destek oluyorlar. Biz de onlara hizmet edebilmek amacıyla tevazu, samimiyet içerisinde bütün şehirlerdeki yaşam kalitesini bu tesisleri yapmaya gayret gösteriyoruz.""Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla yönettik"Bakan Kurum, Hatay'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin kardeşçe yaşadığı kadim bir şehir olduğunu dile getirdi.Hatay'ın bölgeyi ilgilendirdiğine değinen Kurum, şunları kaydetti:"Türkiye sadece kendini değil, bölgeyi ilgilendiriyor. Bakın işte Valimiz aynı zamanda Afrin'e de bakıyor. Oradaki yaklaşık 4-4,5 milyon insanı da ilgilendiriyor. Zeytin Dalı Harekatı'nı bu bölgeden yaptık ve başarıyla yönettik. Şu an Hatay ve Türkiye sonuçta bu bölgeyi tamamını içine alacak şekilde bir güvenlik koridoru biliyorsunuz. Çalışıyoruz ve o koridor da bittiği zaman inanın buradaki tarım, turizm sektörü eskisinden daha iyi pay alacak. Bu noktada şehirciliği ve şehircilikteki yaşam kalitesini artırmak için de bugün projelerimizi istişare ettik. Şu an da saha incelemelerimizi yapıyoruz. Tüm bu projeleri aynı kararlılık ve azimle bitirip vatandaşımızın hizmetine sokacağız."