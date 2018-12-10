Geçen Seneyi Mumla Arıyor

Cim-Bom'da geçen sezonla bu yıl arasında büyük fark ortaya çıktı.

16. haftada koltuğunu Fatih Terim 'e devreden Igor Tudor , 15 hafta sonunda 32 puanla liderlik koltuğunda bulunuyordu. Galatasaray bu sezon ise aynı haftalar içerisinde 25 puan toplayabildi. Geçen yıl 10 galibiyet alabilen Aslan, bu yıl ise 7'de kaldı. O dönemde 33 golü bulunan takım, bugün itibariyle 25 gol atabildi.

Geçen sezona göre fiziksel olarak büyük düşüş geçiren Galatasaray, rakiplerine göre de daha az koşuyor.