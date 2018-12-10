Geçen Seneyi Mumla Arıyor

Cim-Bom'da geçen sezonla bu yıl arasında büyük fark ortaya çıktı.
16. haftada koltuğunu Fatih Terim
'e devreden Igor Tudor
, 15 hafta sonunda 32 puanla liderlik koltuğunda bulunuyordu. Galatasaray
bu sezon ise aynı haftalar içerisinde 25 puan toplayabildi. Geçen yıl 10 galibiyet alabilen Aslan, bu yıl ise 7'de kaldı. O dönemde 33 golü bulunan takım, bugün itibariyle 25 gol atabildi.
Geçen sezona göre fiziksel olarak büyük düşüş geçiren Galatasaray, rakiplerine göre de daha az koşuyor.
Galatasaray,Igor Tudor,Fatih Terim
10 Aralık 2018 Pazartesi 08:23