Geçen yıl 14 bin kişi yeniden görmeye başladı

Türkiye'de genellikle yaşlılarda görülen ve tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; dünya genelinde yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca insan ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybediyor ve yaşamını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürüyor.

"Siz Görürseniz Onlar da Görecek" sloganıyla İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 2007 yılında Afrika 'da başlattığı Katarakt Ameliyatları Projesi, 2017 yılında 100 bin hedefine ulaşmıştı. Proje kapsamında hayırseverlerin yardım ve destekleriyle 10 yılda 100 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirilmiş ve on binlerce insanın yeniden sağlıklı bir şekilde görmesi sağlanmıştı. Proje; Sudan, Gana, Togo, Benin, Nijerya, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, Sierra Leone, Nijer, Etiyopya, Mozambik ve Somali'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkede uygulanmıştı.

Proje Asya kıtasına uzandı

2017 yılında yapılan lansmanla Afrika'nın dışında dünyaya açılan Katarakt Projesi ile İHH, 2019 yılında toplamda 14 bin 16 ameliyat gerçekleştirdi. Ameliyatlar; Nijer, Mali, Etiyopya, Güney Afrika, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan'da yapıldı. Ameliyatlarla birlikte binlerce kişi yeniden ışığa kavuştu. Katarakt projesi, aynı zamanda bölgedeki doktor ve sağlık çalışanları için de bir eğitim programı oldu. Ameliyatlar, 500 TL gibi cüzi bir rakam karşılığında yapıldı. 2019 yılındaki ameliyatlarla birlikte İHH'nın 2007 yılından bu yana 17 ülkede gerçekleştirdiği ameliyat sayısı 127 bin 725'e, saha taraması ise 752 bin 192'ye ulaştı.

2020'de 25 bin ameliyat hedefi

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2020 yılında da bağış gelmesi durumunda Nijer, Çad, Mali, Etiyopya, Bangladeş, Pakistan, Hindistan ve Sri Lanka'da 25 bin ameliyat gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Destek olmak için

İHH'nın Asya ve Afrika'daki katarakt çalışmalarına destek olmak için tüm operatörlerden KATARAKT yazıp 3072'ye SMS gönderebilir, projeye 5 TL katkıda bulunabilirsiniz. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine KATARAKT koduyla bu ameliyatlara destek olabiliyor.