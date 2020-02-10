Geçen yıl 5 bin 688 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019'da 5 bin 688 yatırım teşvik belgesi verirken, düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 136,3 milyar lira oldu.

Bakanlık geçen yıla ilişkin yatırım teşvik belgesi bültenini yayımladı.

Buna göre, 2019'da, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 136,3 milyar lira olan toplam 5 bin 688 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Düzenlenen belgelerde 211 bin 968 kişilik istihdam öngörüldü.

Belgelerin 5 bin 341'i yerli firmalar, 347'si yabancı sermayeli firmalar tarafından alındı. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 123,1 milyar lira olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenenlerde ise 13,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl 3 bin 432 komple yeni yatırım, 1721 tevsi, 535 de diğer mahiyetlerdeki yatırımlar için teşvik belgesi düzenlendi. Yatırım teşvik belgelerinde komple yeni yatırımlar için 89,8 milyar lira, tevsi için 33,5 milyar lira ve diğer mahiyetteki yatırımlar için 12,9 milyar lira sabit yatırım yapılması öngörüldü.

Bu dönemde düzenlenen belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarının 21,4 milyar lirasının enerji, 35,3 milyar lirasının hizmetler, 68,6 milyar lirasının imalat, 8,3 milyar lirasının madencilik ve 2,8 milyar lirasının da tarım sektöründe olduğu belirlendi.

Geçen yıl 3 bin 764 bölgesel, 1915 genel, 5 büyük ölçekli ve 4 de stratejik mahiyete sahip yatırıma teşvik belgesi düzenlendi. Bölgesel yatırımlar için 76,1 milyar lira, genel yatırımlar için 53,7 milyar lira büyük ölçekli yatırımlar için 1,9 milyar lira ve stratejik mahiyetteki yatırımlar için 4,7 milyar lira sabit yatırım öngörüldü.

Söz konusu dönemde, verilen teşvik belgelerinin 2 bin 381'i 1'inci, 947'si 2'nci, 740'ı 3'üncü, 557'si 4'üncü, 354'ü 5'inci, 701'i 6'ncı bölgedeki yatırımlar için düzenlenirken, muhtelif bölgelerdeki yatırımlara ise 8 yatırım teşvik belgesi verildi.

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 1'inci bölgede 52,3 milyar lira, 2'nci bölgede 35,6 milyar lira, 3'üncü bölgede 25,2 milyar lira, 4'üncü bölgede 8,8 milyar lira, 5'inci bölgede 5,9 milyar lira, 6'ncı bölgede 5,9 milyar lira ve muhtelif bölgelerde 2,5 milyar lira oldu.

Kaynak: AA