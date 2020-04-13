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Geçen yıl adım atılacak yer yoktu şimdi bomboş

İstanbullu tatilcilerin her yıl yoğun şekilde uğrayıp adım atılacak yer bırakmadığı Tekirdağ'ın plajları korona virüs nedeniyle bomboş kaldı.

13.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:00
Geçen yıl adım atılacak yer yoktu şimdi bomboş
İstanbullu tatilcilerin her yıl yoğun şekilde uğrayıp adım atılacak yer bırakmadığı Tekirdağ 'ın plajları korona virüs nedeniyle bomboş kaldı.
Çin'den ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılıp, 4 ay sonrasında ise Türkiye 'de de görülen korona virüs belası nedeniyle ülke genelinde yoğun olarak evde kal çağrıları yapılıyor. Sıcak aylarda başta İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi çevre illerin uğrak merkezi olan Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları her yıl tatilci vatandaşlarla dolup taşıyordu.
PLAJLAR KUM VE DALGALARA EMANET
Ülke genelinde korona virüs tedbirleri çerçevesinde 30 Büyükşehrin arasındaki ulaşımın kısıtlanması ve sahil benzeri alanlara girişlerin yasaklanması nedeniyle her yıl tatilcilerle dolup taşan Tekirdağ'ın plajları da kum ve dalgalara emanet. Her yıl tatilcilerle dolup taşan plajların çevresindeki yazlık evlerde boş bir şekilde korona virüsün geçmesini bekliyor.
(Halil Dağ/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Tekirdağ, Türkiye, Güncel
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