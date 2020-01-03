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Geçen yıl kasımda Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybetti

Avro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler geçen yılın kasım ayında 2018'in aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

03.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:26 Geçen yıl kasımda Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ivme kaybetti
Avro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler geçen yılın kasım ayında 2018'in aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2019'un kasım ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre geçen yılın kasım ayında finans dışı krediler 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak, Nisan 2018'den beri en düşük büyümesini sergiledi. Söz konusu krediler 2019'un ekiminde ise yüzde 3,8 artmıştı.
Hane halkına verilen krediler ise geçen yıl kasım ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarken bir önceki aya göre değişmedi. 2019 Eylül'de geniş para arzı M3 ise yüzde 5,6 büyürken, analistlerin beklentisi olan yüzde 5,7'nin altında kaldı.

Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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