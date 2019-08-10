"Geçen yıla göre ölümlü kaza oranlarında ciddi düşüş var"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Alınan tedbirlere riayet edildikçe sonuçları pozitif olmaya başladı. Son dönemde özellikle geçen yıla göre kıyasladığımızda ölümlü kaza oranlarında ciddi bir düşüş var" dedi.

Bakan Yardımcısı İnce ve beraberinde Bursa Valisi Yakup Canbolat, emniyet ve jandarma yetkilileriyle Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl'deki polis yol uygulama noktasında alınan trafik tedbirlerini inceledi.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince 7 günlük bayram trafik tedbiri aldıklarını belirterek, kazaları en aza indirmek istediklerini söyledi.

Bütün ekiplerle trafik güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"64 bin ekip ve 116 bin personelle bu bayram boyunca sahalarda olacağız. Vatandaşlarımızın trafik kazalarını yaşamaması, daha güvenli seyahat etmelerini ve tatillerini daha huzurlu geçirmelerini sağlamak için tedbirler alıyoruz. Emniyet ve jandarma müfettişlerimiz yine görev yapıyor olacak. Otobüs denetimlerini arttırdık, sivil denetimler koyduk otobüslerde. Almış olduğumuz tedbirler çerçevesinde 'Yaşam Tüneli' adlı projemiz var. Birçok ilimizde bu yaşam tünellerinde vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz."

"Alınan tedbirlerin sonuçları pozitif olmaya başladı"

Bakan Yardımcısı İnce, duyarlı vatandaşların kendilerini trafikte çok büyük katkılar sağladığını belirtti.

İstanbul-İzmir Otoyolu açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kampanya başlattığını dile getiren İnce, şunları aktardı:

"Kemerin ses getirsin' kampanyası. Biz de bu kampanyayı İçişleri Bakanlığı olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın uyarıcı konumda olması, farkındalık oluşturması amacıyla onları da bu işin içine katarak böyle bir kampanyayı sürdürmeye çalışıyoruz. Amacımız kazaları en aza indirmek, hatta hiç olmamasını sağlamak. Alınan tedbirlere riayet edildikçe de sonuçları pozitif olmaya başladı. Son dönemde özellikle geçen yıla göre kıyasladığımızda ölümlü kaza oranlarında ciddi bir düşüş var."

Muhterem İnce, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirmeyi temenni ettiklerini bildirdi.

Yetkililerden trafik denetimleri hakkında bilgi alan İnce, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki sürücüler ve yolcularla bayramlaşıp, "Kemerin ses getirsin" kampanyası hakkında bilgi vererek, çocuklara da kırmızı düdük ve oyuncak hediye etti.

Kaynak: AA