05.07.2019 09:15
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Gecenin karanlığında bahçede uyuşturucu madde aradılar

Gecenin karanlığında bahçede uyuşturucu madde aradılar

Van'ın Başkale ilçesinde gece karanlığında bir evin bahçesinde yapılan aramada 772 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde gece karanlığında bir evin bahçesinde yapılan aramada 772 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Albayrak Mahallesi'ndeki bir ikametin bahçesinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Lina'nın da katıldığı aramada, poşet içerisinde 3 paket halinde toplam 772 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan İ.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - VAN
Kaynak: İHA
Başkale, Van, 3. Sayfa

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