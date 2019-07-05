05.07.2019 09:49
Haberler» Yerel» Haber

Gecenin karanlığında bahçede uyuşturucu madde aradılar

Gecenin karanlığında bahçede uyuşturucu madde aradılarVAN - Van'ın Başkale ilçesinde gece karanlığında bir evin bahçesinde yapılan aramada 772 gram eroin ele geçirildi.

Gecenin karanlığında bahçede uyuşturucu madde aradılar
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde gece karanlığında bir evin bahçesinde yapılan aramada 772 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Albayrak Mahallesi'ndeki bir ikametin bahçesinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Lina'nın da katıldığı aramada, poşet içerisinde 3 paket halinde toplam 772 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan İ.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gecenin karanlığında bahçede uyuşturucu madde aradılar
Kaynak: İHA
Yerel

Son Dakika Haberleri
11:26   Havalimanında taksici - UBER tartışması kamerada
11:23   14 FETÖ/PDY sanığı adliyeye sevk edildi
11:03   Hasta ve yaralı yaban hayvanları bu merkezde şifa buluyor
09:49   Gecenin karanlığında bahçede uyuşturucu madde aradılar
09:34   Yakılan anızlardan çıkan dumanlar trafikte tehlikeli anlar yaşattı
09:26   'Sinop mantarı' Avrupa mutfağının baş tacı
01:45   - Devlet desteğiyle dağıtılan mandalar geçim kaynağı oldu