08.07.2019 16:04
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'Geçersizdir' yazılı para ile yakıt aldı

Eskişehir'de, aracına yakıt aldıktan sonra üzerinde 'geçersizdir' yazılı 200 liralık banknot ile ödeme yapan şahıs hakkında şikayette bulunuldu.

Eskişehir'de, aracına yakıt aldıktan sonra üzerinde 'geçersizdir' yazılı 200 liralık banknot ile ödeme yapan şahıs hakkında şikayette bulunuldu.

Alınan bilgiye göre olay, 71 Evler Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Gece geç saatlerde 42 plakalı aracıyla istasyona gelen R.İ., 20 liralık gaz aldı. Hizmet karşılığında 200 lira veren R.İ., ardından aracına binerek uzaklaştı. O esnada durumu fark etmeyen petrol istasyonu çalışanı B.E., yarım saat sonra paraları düzeltirken şahsın verdiği 200 liralık banknotun üzerinde siyah ve büyük harflerle 'Geçersizdir-invalid' yazısı olduğunu fark etti. Paranın sahte olduğunu anlayan iş yeri çalışanı, durumu polise bildirerek şahıstan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir, 3. Sayfa

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