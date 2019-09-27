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Geceyi aydınlatan alevler korkuttu

Geceyi aydınlatan alevler korkuttuİSTANBUL - İstanbul'un Maltepe ilçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi'nde iki katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın çevredeki vatandaşları korkuttu.

27.09.2019 01:02
Geceyi aydınlatan alevler korkuttu
İSTANBUL - İstanbul'un Maltepe ilçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi'nde iki katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın çevredeki vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine kısa sürede yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri çatıda oluşan alevleri kontrol altına aldı.
Söndürülmeyen mangal iddiası araştırılıyor
Maltepe ilçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi, Şehit Eren Tecimel Sokak'ta yer alan iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi bina içerisinde yaşayanları tahliye etti ve yangına müdahale etti. İtfaiye aracının merdivenini kullanarak dışarıdan ve bina içerisinden alevlere müdahale eden ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucu ihtiyaç olabileceği düşünülerek olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sona erene kadar beklerken polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra yangının neden çıktığı yönünde soruşturma başlattı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre yangına söndürülmeden bırakılan mangal neden oldu.
Geceyi aydınlatan alevler korkuttu

Maltepe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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