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Geceyi şimşekler aydınlattı

Geceyi şimşekler aydınlattıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği şeklindeki meteorolojik uyarıların ardından gece boyu etkili olan şimşekler Çorlu'da geceyi adeta gündüze çevirdi.

05.10.2019 02:29
Geceyi şimşekler aydınlattı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği şeklindeki meteorolojik uyarıların ardından gece boyu etkili olan şimşekler Çorlu'da geceyi adeta gündüze çevirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü'nün Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ile ilgili olarak yoğun yağış uyarısı yapmasının ardından Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde hortum ve sağanak yağmur etkili olurken Çorlu ilçesinde ise bir biri ardına çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı.
Sağanak yağmur uyarısına karşın yoğun yağmurun yaşanmadığı Çorlu'da şimşekler adeta bir görsel şölene dönüştü. Peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Geceyi şimşekler aydınlattı

Tekirdağ, Çorlu, Genel

Kaynak: İHA

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