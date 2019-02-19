Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Karabük
'te, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Karabük'te, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları
, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:
Saadet Partisi
Karabük: Mehmet Yüce Safranbolu
: Orhan Gökmen Eflani
: Veli Gözlemeci Eskipazar
: Ramazan Turan Yenice
: İsmail Kirenli Ovacık
: Osman Uluşan
Yortan Beldesi: Hüseyin Acar
Büyük Birlik Partisi
Karabük: Mahmut Malkoç
Safranbolu: Halil İbrahim Kartaş
Eskipazar: Niyazi Küçükyılmaz
Cumhuriyet Halk Partisi
Safranbolu: Elif Köse
Yenice: Sabri Cebecik
Ovacık: Hidayet Kasımoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Karabük: Burhanettin Uysal
Safranbolu: Ali Kaya
Eflani: İbrahim Ertuğrul
Eskipazar: Mustafa Yarkan
Yenice: Coşkun Güven
Ovacık: Yakup Narter
Yortan Beldesi: Yılmaz Tiryaki
Milliyetçi Hareket Partisi
Karabük: Refet Vergili
Safranbolu: Fatma Danışman
Eflani: Hüsnü Akın
Eskipazar: Hüseyin Dönmez
Yenice: Zeki Çaylı
Ovacık: Bahri Eroğlu
Yortan Beldesi: Ali Şık
İYİ Parti
Karabük: Dursun Altıparmak
Eflani: Halil İbrahim Bulut
Eskipazar: Uğur Kayabaşı
Yortan Beldesi: Türkcan Cantürk
belediye başkan adayı,Karabük
Kaynak: AA