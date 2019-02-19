19 Şubat 2019, 20:45
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Bingöl'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Bingöl'de 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Bingöl'de, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Bingöl: Erdal Arıkan


Ilıcalar beldesi: Mehmet Akif Günerigök


Sancak beldesi: Nusret Koçin


Adaklı: Zeki Işık


Genç: Mehmet Zeki Dirik


Karlıova: Veysi Bingöl


Kiğı: Hikmet Özüağ


Solhan: Abdulhakim Yıldız


Arakonak beldesi: Mustafa Döner


Yayladere: Nurettin Barış


Yedisu: Hüseyin Gülçiçek

Cumhuriyet Halk Partisi


Bingöl: Vahdettin Uzunyayla


Adaklı: Şahin Işın


Genç: Serhat Nazlı


Kiğı: Yılmaz Gündüz


Solhan: Ertan Turgut


Yayladere: Sabri Akyürek


Yedisu: Veysel Yaygan

Halkların Demokratik Partisi


Bingöl: Hişyar Özsoy


Sancak beldesi: Ahmet Balaman

Adaklı: Selim Güvenç


Genç: Sadullah Örkün


Karlıova: Özkan Bingöl


Kiğı: Hüsnü Alkan


Solhan: Mehmet Sıdık Çeliker


Yayladere: Yusuf Bedir


Yedisu: Mustafa Adıbeli

Milliyetçi Hareket Partisi


Bingöl: Mehmet Ziya Buyankara


Ilıcalar beldesi: Eşref Varol


Sancak beldesi: Erdem Evran


Adaklı: Erdal Almalı


Genç: Mehmet Tartar


Karlıova: Muammer Alan


Kiğı: Nazif Hassoylu


Solhan: İbrahim Sönmez


Arakonak beldesi: Emrah Gezer

Yayladere: Mehmet Duransel


Yedisu: Ömer İsen

Saadet Partisi

Bingöl: Adem Sağlam

Ilıcalar beldesi: Abdullah Açık

Sancak beldesi: Yılmaz Gülek

Adaklı: Sacit Almalı

Genç: Abdullah Pınar

Karlıova: Ali İmran Taşçı

Kiğı: Recep Tayyip Sağızlı

Solhan: Mehmet Emin Düşen

Arakonak beldesi: Mahmut Karagöz

Yayladere: Mahmut Aktaş

Yedisu: Resul Güdek belediye başkan adayı,Bingöl
Kaynak: AA