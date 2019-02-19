Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Nevşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.<br><br>Nevşehir'de, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle: <br><br>Adalet ve Kalkınma Partisi: <br><br>Nevşehir: Rasim Arı</br><br><br>Avanos: Şaban Topuz</br><br><br>Acıgöl: Ercan Ertaş<br><br>Derinkuyu: Bülent Aksoy</br><br><br>Gülşehir: Fatih Çiftçi</br><br><br>Hacıbektaş: Şenay Gök</br><br><br>Kozaklı: Akif Kabukçuoğlu</br><br><br>Ürgüp: Mehmet Aktürk<br><br>Cumhuriyet Halk Partisi: </br><br><br>Avanos: Celal Alper İbaş (Millet İttifakı)<br><br>Derinkuyu: Mustafa Erdem (Millet İttifakı)<br><br>Hacıbektaş: Arif Yoldaş Altıok (Millet İttifakı)<br><br>Kozaklı: Bülent Öcal (Millet İttifakı)<br><br>Ürgüp: Bekir Ödemiş (Millet İttifakı)<br><br>Milliyetçi Hareket Patisi: <br><br>Nevşehir: Filiz Kılıç</br><br><br>Avanos: Mustafa Kenan Sarıtaş</br><br><br>Acıgöl: Fatih Özdoğan</br><br><br>Derinkuyu: Gültekin Oğuz</br><br><br>Gülşehir: Şengezer Kürk</br><br><br>Hacıbektaş: Çağdaş Ozan Güneş</br><br><br>Kozaklı: Celalettin Güven</br><br><br>Ürgüp: Hasan Erdoğan</br><br><br>İYİ Parti: <br><br>Nevşehir: Mehmet Özkan (Millet İttifakı)<br><br>Acıgöl: Sadullah Biçer (Millet İttifakı)<br><br>Gülşehir: Vahdi Arısoy (Millet İttifakı)<br><br>Saadet Partisi: </br><br><br>Nevşehir: İsmet Fatih Terzioğlu</br><br><br>Avanos: Noman Demircioğlu<br><br>Acıgöl: Hüseyin Özerkan<br><br>Derinkuyu: Feyzullah Erdem</br><br><br>Gülşehir: Hüseyin Ödemiş</br><br><br>Hacıbektaş: Nadir Doğan</br><br><br>Kozaklı: Osman Altundal</br><br><br>Ürgüp: Doğan Ak<br><br>Büyük Birlik Partisi: </br><br><br>Nevşehir: Ahmet Bilgili<br><br>Demokratik Sol Parti: <br><br>Hacıbektaş: Recai Aksu<br><br>Türkiye Komünist Partisi: <br><br>Avanos: Yeliz Karaca<br><br>Hacıbektaş: Ali Haydar Can Sümer