19 Şubat 2019, 20:45
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Nevşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Nevşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Nevşehir'de, siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi:

Nevşehir: Rasim Arı


Avanos: Şaban Topuz


Acıgöl: Ercan Ertaş

Derinkuyu: Bülent Aksoy


Gülşehir: Fatih Çiftçi


Hacıbektaş: Şenay Gök


Kozaklı: Akif Kabukçuoğlu


Ürgüp: Mehmet Aktürk

Cumhuriyet Halk Partisi:


Avanos: Celal Alper İbaş (Millet İttifakı)

Derinkuyu: Mustafa Erdem (Millet İttifakı)

Hacıbektaş: Arif Yoldaş Altıok (Millet İttifakı)

Kozaklı: Bülent Öcal (Millet İttifakı)

Ürgüp: Bekir Ödemiş (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Patisi:

Nevşehir: Filiz Kılıç


Avanos: Mustafa Kenan Sarıtaş


Acıgöl: Fatih Özdoğan


Derinkuyu: Gültekin Oğuz


Gülşehir: Şengezer Kürk


Hacıbektaş: Çağdaş Ozan Güneş


Kozaklı: Celalettin Güven


Ürgüp: Hasan Erdoğan


İYİ Parti:

Nevşehir: Mehmet Özkan (Millet İttifakı)

Acıgöl: Sadullah Biçer (Millet İttifakı)

Gülşehir: Vahdi Arısoy (Millet İttifakı)

Saadet Partisi:


Nevşehir: İsmet Fatih Terzioğlu


Avanos: Noman Demircioğlu

Acıgöl: Hüseyin Özerkan

Derinkuyu: Feyzullah Erdem


Gülşehir: Hüseyin Ödemiş


Hacıbektaş: Nadir Doğan


Kozaklı: Osman Altundal


Ürgüp: Doğan Ak

Büyük Birlik Partisi:


Nevşehir: Ahmet Bilgili

Demokratik Sol Parti:

Hacıbektaş: Recai Aksu

Türkiye Komünist Partisi:

Avanos: Yeliz Karaca

Hacıbektaş: Ali Haydar Can Sümer belediye başkan adayı,Ali Haydar Can Sümer,Nevşehir
Kaynak: AA