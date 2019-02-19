Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Osmaniye
'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Osmaniye'de siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi Düziçi
: Ökkeş Namlı
(Cumhur İttifakı) Bahçe
: İbrahim Baz Hasanbeyli
: Şevket Yumrutepe Toprakkale
: Mehmet Daşöz Sumbas
: Zeki Demiroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Düziçi: Alper Öner (Millet İttifakı)
Toprakkale: Ali Bekir
Çavuşoğlu (Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez
: Kadir Kara
(Cumhur İttifakı) Kadirli
: Ömer Tarhan
(Cumhur İttifakı)
Bahçe: Ömer Okan Fettahlıoğlu
Hasanbeyli: Ümit Fettahlıoğlu
Sumbas: Sinan Karatay
Toprakkale: Güney
Akgül
İYİ Parti
Merkez: Davut Çuhadar
(Millet İttifakı)
Bahçe: Nazım Akyüz (Millet İttifakı)
Kadirli: Ömer Lütfü Çubukçu (Millet İttifakı)
Sumbas: İsmail Göçebe (Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Merkez: Ömer Yağmur
Kadirli: İbrahim Ergün
Düziçi: Teyfik Akçay
Hasanbeyli: Selahattin Denizoğlu
Sumbas: Ali Gönen
Toprakkale: Oğuzhan Ulaşlı
Bahçe: Mehmet Topçu
Demokrat Parti
Sumbas: Mustafa Nuri Nuhoğlu Demokratik Sol Parti
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Merkez: Abdullah Güzel
Düziçi: Halil Güzel
Kadirli: Ahmet Yıldırım
Toprakkale: Şükrü Tuncer Türkiye
Komünist Partisi
Merkez: Mehmet Çanta
Bağımsız:
Kadir Karayel
Alparslan Koca
Osmaniye
Kaynak: AA