Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Malatya
'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Malatya'da, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları
şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir: Selahattin Gürkan
(Cumhur İttifakı) Arapgir
: Rıza Murat Türksoy Arguvan
: Ahmet Eren Akçadağ
: Mustafa Kırteke Battalgazi
: Osman Güder Darende
: İsa Özkan Doğanşehir
: Vahap Küçük Doğanyol
: Hakan Bay Kale
: Murat Koca Pütürge
: Mikail Sülük Yazıhan
: Nevzat Öztürk Yeşilyurt
: Mehmet Çınar
Cumhuriyet Halk Partisi
Büyükşehir: Soner Gökçe
(Millet İttifakı)
Akçadağ: Mustafa Korkmaz
Arapgir: Haluk Cömertoğlu
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Arguvan: Mehmet Kızıldaş
Doğanşehir: Mehmet Bayram
Doğanyol: Gündüz Cengiz Hekimhan
: Turan Karadağ Kuluncak
: Mustafa Yıldız
Yazıhan: Niyazi Akıncı
Yeşilyurt Erkan Özgür
Halkların Demokratik Partisi
Büyükşehir: Yusuf Bozkuş
Arguvan: İlhan Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
Hekimhan: Mustafa Arıkan
(Cumhur İttifakı)
Kuluncak: Erhan Cengiz
(Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Battalgazi: Ali Ekinci
(Millet İttifakı)
Darende: Hasan Seyfettin Ateş
(Millet İttifakı)
Pütürge: Murat Tanrıverdi
Kale: Adil Geyik (Millet İttifakı)
Yeşilyurt: Cem Parlak
Saadet Partisi
Büyükşehir: Osman Cemali Marasalı
Akçadağ: Ali Emre
Arapgir: Hamza Adak
Arguvan: Seyfullah Öner
Battalgazi: Mustafa Sertkaya
Darende: Sıddık Akkaymak
Doğanşehir: Sinan Erarslan
Doğanyol: Osman Solmaz
Hekimhan: Lütfi Şahin
Kale: Mehmet Sofuoğlu
Kuluncak: Mehmet Kul
Pütürge: Kasım Tilbaç
Yazıhan: Mahmut Karlık
Yeşilyurt: Emine Akkurt
Demokrat Parti
Büyükşehir: Mehmet Cahit Karakuş
Büyük Birlik Partisi
Arapgir: İbrahim Yurtsever
Arguvan: Ülkü Sabaner
Darende: Hamit Demir
Doğanşehir: Nebi Cafer Demirci
Doğanyol: Besat Karakaya
Hekimhan: Can Demir
Kale: Nizamettin Fırat
Kuluncak: Ali Arslan
Bağımsız Türkiye
Partisi
Büyükşehir: Mesut Günışık
Türkiye Komünist Partisi
Büyükşehir: Ferhat Tunçdemir
Vatan Partisi
Büyükşehir: Hüseyin Koç
Demokratik Sol Parti
Büyükşehir: Haydar Levent
Bağımsız
Büyükşehir: Şerif Demirel
belediye başkan adayı,Malatya
Kaynak: AA