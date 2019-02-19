Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Gaziantep
'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Gaziantep'te bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları
şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Büyükşehir: Fatma Şahin
(Cumhur İttifakı) Şahinbey
: Mehmet Tahmazoğlu
(Cumhur İttifakı) Şehitkamil
: Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı) Nizip
: Mehmet Sarı
(Cumhur İttifakı) İslahiye
: Kemal Vural
(Cumhur İttifakı) Nurdağı
: Ökkeş Kavak
(Cumhur İttifakı) Araban
: Mehmet Özdemir
(Cumhur İttifakı) Yavuzeli
: Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Şahinbey: Mehmet Yılmaz
Çelik
Şehitkamil: Nesrin Tuncel Karkamış
: Ali Doğan
(Millet İttifakı) Oğuzeli
: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı)
İslahiye: Mustafa Köse
(Millet İttifakı)
Araban: Hasan Doğru
(Millet İttifakı)
Halkların Demokratik Partisi
Nizip: Bedirhan Bayındır
Milliyetçi Hareket Partisi
Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç
(Cumhur ittifakı)
Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz
(Cumhur ittifakı)
İyi Parti
Büyükşehir: Ejder Demir (Millet ittifakı)
Şahinbey: Abdulhadi Bay
Şahitkamil: Bekir Öztekin
Nizip: Mehmet Aslan
(Millet ittifakı)
Nurdağı: Orhan Yılmaz
(Millet ittifakı)
Yavuzeli: Mehmet Kaya
(Millet ittifakı)
Saadet Partisi
Büyükşehir: Mehmet İslam
Şahinbey: Oğuz Çapan
Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı
Araban: Zeynel Açıkgöz
İslahiye: Bekir Durdu
Karkamış: Ahmet Şahin
Nizip: Ahmet Kurban
Nurdağı: İzzettin Beyaz
Oğuzeli: Ethem Yılmaz
Yavuzeli: Mustafa Yüksek
Demokratik Sol Parti
Büyükşehir: Celal Doğan
Celal Doğan,Gaziantep
Kaynak: AA