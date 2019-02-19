Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

ARTVİN (AA) - Artvin
'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Artvin : Mehmet Kocatepe
(Cumhur İttifakı) Ardanuç
: Fahri Acar
(Cumhur İttifakı) Arhavi
: Coşkun Hekimoğlu
(Cumhur İttifakı) Borçka
: Aslan Atan
(Cumhur İttifakı) Hopa
: Kemal Gazioğlu (Cumhur İttifakı) Kemalpaşa
: Yener Balkaya Murgul
: Hasan Çavuş
(Cumhur İttifakı) Şavşat
: Ahmet Sinan Öztürk
(Cumhur İttifakı)
Yusufeli : Eyüp
Aytekin
Cumhuriyet Halk Partisi
Artvin: Demirhan Elçin
(Millet İttifakı)
Ardanuç: Yıldırım Demir
(Millet İttifakı)
Arhavi: Vasfi Kurdoğlu (Millet İttifakı)
Borçka: Ercan Orhan
(Millet İttifakı)
Hopa: Taner Ekmekçi
Kemalpaşa: Ergül Akçiçek (Millet İttifakı)
Murgul: Erkan Şeyhoğlu
(Millet İttifakı)
Şavşat: Nihat Acar
(Millet İttifakı)
Yusufeli: Barış Demirci
(Millet İttifakı)
Milliyetçi Hareket Partisi
Kemalpaşa: Erhan Şahin
Yusufeli: Erdal Demirci
İYİ Parti
Hopa: Turan Kasımoğlu
Saadet Partisi
Artvin: Gültekin Soydan
Ardanuç: Şahin Alaçam
Arhavi: Etem Ergüney
Borçka: Mustafa İskenderoğlu
Hopa: Server Eksilmez
Kemalpaşa: Turgay Karagöz
Murgul: Ali Kiraz
Şavşat: Mikail Koca
Yusufeli: Mustafa Aksoy
Demokratik Sol Parti
Artvin: Hüseyin Kul
Artvin
Kaynak: AA