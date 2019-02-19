19 Şubat 2019, 21:13
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Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Adıyaman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Adıyaman'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Adıyaman'da siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi


Adıyaman Merkez: Süleyman Kılınç


Kahta: Engin Akel


Gerger: Erkan Aksoy


Samsat: Halil Fırat


Sincik: Mehmet Korkut


Çelikhan: Mustafa Bulut


Gölbaşı: Yusuf Özdemir


Besni: Eyyüp Mehmet Emre


Tut: Ercan Öncebe

Cumhuriyet Halk Partisi

Gölbaşı: İskender Yıldırım

Besni: Vakkas Açar

Tut: Mehmet Kılıç

Milliyetçi Hareket Partisi

Adıyaman Merkez : Rıfat Erdem

Kahta: Siraç Aslan

Samsat: Sadık Öztürk

Sincik: Ahmet Genciz

Çelikhan: Abdurrahman Yaylagül

İYİ Parti

Adıyaman Merkez: Abdulkadir Kırmızı

Saadet Partisi

Adıyaman Merkez: Ahmet Faruk Ünsal


Kahta: İbrahim Yusuf Turanlı


Gölbaşı: Yusuf Yalanız


Çelikhan: Mehmet Bora


Besni: Reşit Alkan


Gerger: Zeynal Aslan


Samsat: Hayrettin Kuştepe


Sincik: Hasari Altıntel


Tut: Mustafa Akar belediye başkan adayı,Mustafa Akar,Adıyaman
Kaynak: AA