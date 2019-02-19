Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Ankara
'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Ankara'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları
şunlar:
AK PARTİ
Ankara Büyükşehir: Mehmet Özhaseki Akyurt
: Hilal Ayık Altındağ
: Asım Balcı Ayaş
: Burhan Demirbaş Bala
: Ahmet Buran Beypazarı
: Tuncer Kaplan Çamlıdere
: Hazım Caner Can Çankaya
: Amber Türkmen Çubuk
: Baki Demirbaş Elmadağ
: Gökhan Küçükçelebi Evren
: Hüsamettin Ünsal Güdül
: Muzaffer Yalçın Haymana
: Özdemir Turgut Kahramankazan
: Serhat Oğuz Kalecik
: Duhan Kalkan Keçiören
: Turgut Altınok Kızılcahamam
: Süleyman Acar Mamak
: Murat Köse Nallıhan
: İsmail Öntaş Pursaklar
: Ayhan Yılmaz Sincan
: Murat Ercan Şereflikoçhisar
: Melih Memiş Çelik Yenimahalle
: Veysel Tiryaki
MHP Etimesgut
: Enver Demirel
Gölbaşı: Ramazan Şimşek Polatlı
: Mürsel Yıldızkaya
CHP
Ankara Büyükşehir: Mansur Yavaş
Çankaya: Alper Taşdelen
Yenimahalle: Fethi Yaşar
Mamak: Adnan Demirci
Etimesgut: Celal Çelik
Ayaş: Ali Başkaraağaç
Çubuk: Can Kaderoğlu
Elmadağ: Adem Barış Aşkın
Güdül: Sevilay Akyüz
Haymana: Hacı Aysu
Kalecik: Hamza Alper Gümüş
Polatlı: Sami Çay
SAADET PARTİSİ
Ankara Büyükşehir: Mesut Doğan
Akyurt: Yasin Çiftçi
Altındağ: Cemal Sertkaya
Ayaş: Cengiz Zeyrek
Bağla: Soner Dalkıran
Beypazarı: İbrahim Demir
Çamlıdere: Mehmet Mermer
Çankaya: Hasan Çıplak
Çubuk: Süleyman Haksever
Elmadağ: Nuri Yurdakul
Etimesgut: Hakan Polat
Evren: Yusuf Yiğiter
Gölbaşı: Halil Adıgüzel
Güdül: Mehmet Avcı
Haymana: Aytekin Yüzer
Kahramankazan: Erol Öztürk
Kalecik: Mustafa Türkmen
Keçiören: Davut Açıkgöz
Kızılcahamam: Sedat Barun
Mamak: Seyit Mehmet
Karagülle
Nallıhan: Murat Gür
Polatlı: Nasuh Reşat Ayar
Pursaklar: Muammer Gülap
Şereflikoçhisar: Mutlu Öcal
Yenimahalle: Mehmet Şahin
DSP
Ankara Büyükşehir: Haydar Yılmaz
Akyurt: Hanife
Uludağ
Altındağ: Aydın
Solhan
Ayaş: Ali Korçeren
Bala: Ejder Onursal
Beypazarı: Mehibe Çakmak
Çubuk: İsmail Hakkı Çetin
Elmadağ: Remzi Işıkdan
Etimesgut: Necati Şeyhoğlu
Evren: Halit Baykal
Gölbaşı: Abdullah Ayan
Güdül: Mustafa Çalışkan
Haymana: Mehmet Erdal
Baytok
Kahramankazan: Müzeyyen Demirkaya
Kalecik: Yaşar Güner
Keçiören: Kenan Üşenmez
Kızılcahamam: Rana Zengi
Mamak: Ayşenur Türksoy Yatarkalkmaz
Polatlı: Mahir Akkar
Pursaklar: Ekrem Avanaş
Sincan: Mahmut Akyol
Şereflikoçhisar: Kenan Seven
İYİ PARTİ
Akyurt: Selami Ünür
Altındağ: Hasan Yalçıntaş
Bala: Necati Deli
Beypazarı: Veysel Ayık
Çamlıdere: Vefa Peçenek
Çubuk: Mustafa Aydos
Gölbaşı: Mahmut Aksoy
Güdül: Nurullah Ünsal
Kahramankazan: Fazıl Köremezli
Keçiören: Güçlü Şenel
Kızılcahamam: Coşkun Ünal
Nallıhan: Abdulfettah Güngör
Pursaklar: Hüseyin Burgaz
Şereflikoçhisar: Ercan Ertürk
Alıcı
Sincan: Mehmet Arslan
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
Sincan: Sabri Öz
Kalecik: Filiz Ulusoy
Çubuk: Hayrettin Bal
Gölbaşı: Serkan
Yüksel
Altındağ: Enver Yılmaz
Polatlı: İsmail İlbağa
Etimesgut: Orhan Bozkurt
Akyurt: Lütfü Ercan
VATAN PARTİSİ
Ankara Büyükşehir: Tülin Oygür
Altındağ: Sefa Koçoğlu
Akyurt: Emilhan Güçlü
Ayaş: Hasan Dönmez
Bala: Engin Baybaş
Beypazarı: Filiz Kayaönü
Çamlıdere: Cem Karaca
Çankaya: Fırat
Kayaönü
Çubuk: Dursun Keskin
Elmadağ: Yılmaz Şekerbay
Etimesgut: Gülser Bektaş
Evren: Özgür Yıldız
Güdül: Bahri Erdem
Gölbaşı: Ergül Bezci
Kahramankazan: Aysel Timuroğlu
Kalecik: Timuçin Yarkın
Keçiören: Murat Ünal
Kızılcahamam: Sevim Deligöz
Mamak: Şen Yazgan
Nallıhan: Celal İlhan
Sincan: Perihan Karagöllü
Pursaklar: Agah Kutlu
Şereflikoçhisar: Altay
Yücel
BTP
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: Mustafa Pak
Altındağ: Haydar Yıldız
Ayaş: Turgut Karadere
Bala: Bayram Güzel
Beypazarı: Aşur Özer
Çamlıdere: Mehmet Ali Türkcan
Çankaya: Murat Özilhan
Çubuk: İzzet Yaşar
Elmadağ: Abidin Uluyol
Etimesgut: Salih Türkyılmaz
Evren: Asım İnce
Gölbaşı: Mehmet Erkul
Güdül: Ömer Kılıç
Haymana: Cevdet Ayık
Kızılcahamam: İhsan Çetin
Kahramankazan: Mahir Ceylan
Kalecik: Zeki Mercan
Keçiören: Mevlüt Emre Vona
Mamak: Hüseyin Kuloğlu
Nallıhan: Rukiye Bıyıklı
Polatlı: Fahri Yılmaz
Pursaklar: Selim
Oktay
Sincan: Okan Özgür Özturan
Şereflikoçhisar: Ali Şen
Yenimahalle: Faik Ünal Silier
HDP
Bala: Bülent Akbaş
Çankaya: Filiz Kerestecioğlu
Haymana: Tülay Serbest
Keçiören: Diyadin
Fırat
Polatlı: Soner Özalp
Özalp,Ankara
Kaynak: AA