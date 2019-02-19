Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.<br><br>Samsun'da, bazı siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle: <br><br>Adalet ve Kalkınma Partisi<br><br>Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)<br><br>19 Mayıs: Osman Topaloğlu (Cumhur İttifakı)<br><br>Atakum: Zihni Şahin (Cumhur İttifakı)<br><br>Ayvacık: Halil Kalaycı (Cumhur İttifakı)<br><br>Bafra: Hamit Kılıç (Cumhur İttifakı)<br><br>Canik: İbrahim Sandıkçı (Cumhur İttifakı)<br><br>Çarşamba: Halit Doğan (Cumhur İttifakı)<br><br>Havza: Sebahattin Özdemir (Cumhur İttifakı)<br><br>İlkadım: Erdoğan Tok (Cumhur İttifakı)<br><br>Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu (Cumhur İttifakı)<br><br>Ladik: Nurhan Yapıcı (Cumhur İttifakı)<br><br>Salıpazarı: Halil Akgün (Cumhur İttifakı)<br><br>Tekkeköy: Hasan Togar (Cumhur İttifakı)<br><br>Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis (Cumhur İttifakı)<br><br>Yakakent: Hüseyin Kıyma (Cumhur İttifakı)<br><br>Terme: Ali Kılıç (Cumhur İttifakı)<br><br>Cumhuriyet Halk Partisi<br><br>Alaçam: Fuat Canbaz (Millet İttifakı)<br><br>Atakum: Cemil Deveci (Millet İttifakı)<br><br>Bafra: Kemal Bütüner<br><br>Çarşamba: Altan Karabulut (Millet İttifakı)<br><br>Havza: Mehtap Yeşilbaş (Millet İttifakı)<br><br>Tekkeköy: Tansu Çıkış<br><br>Vezirköprü: Onur Bayburtlu (Millet İttifakı)<br><br>Yakakent: Ramazan Şensoy (Millet İttifakı)<br><br>Milliyetçi Hareket Partisi<br><br>Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı)<br><br>Asarcık: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı)<br><br>İYİ Parti<br><br>Büyükşehir Belediyesi: Hayati Tekin (Millet İttifakı)<br><br>19 Mayıs: Ahmet Topal (Millet İttifakı)<br><br>Bafra: Rızvan Aksoy<br><br>Canik: Atıf Yiğit (Millet İttifakı)<br><br>Ayvacık: İsmet Çapaş (Millet İttifakı)<br><br>Asarcık: Bahri Köşüş (Millet İttifakı)<br><br>Tekkeköy: Mustafa Candal<br><br>Kavak: Şerif Ün (Millet İttifakı)<br><br>Ladik: İbrahim Ünsal (Millet İttifakı)<br><br>İlkadım: Necattin Demirtaş (Millet İttifakı)<br><br>Salıpazarı: Refaettin Karaca (Millet İttifakı)<br><br>Saadet Partisi<br><br>Büyükşehir Belediyesi: Salih Şen<br><br>19 Mayıs: Yakup Demir<br><br>Alaçam: Ahmet Mücahid Yıldız<br><br>Asarcık: Seyitahmet Akkuş<br><br>Atakum: Serdar Şen<br><br>Ayvacık: Cengiz Keskin<br><br>Bafra: Mustafa Harman<br><br>Canik: Ali Şener<br><br>Çarşamba: Sebahattin Sancar<br><br>Havza: Şenol Tunçay<br><br>İlkadım: Şerif Altundal<br><br>Kavak: Remzi Sarak<br><br>Ladik: Yalçın Kaya Oğuz<br><br>Salıpazarı: Ali Turhan<br><br>Tekkeköy: Şükrü Yavuz<br><br>Terme: Ali Yüksel<br><br>Vezirköprü: Fahreddin Kılıç<br><br>Yakakent: Sinan Yılmaz<br><br>Türkiye Komünist Partisi<br><br>Büyükşehir Belediyesi: Belma Nur Kartal<br><br>İlkadım: Ferdi Ak<br><br>Demokrat Parti<br><br>Büyükşehir Belediyesi: Zeki Sayar<br><br>Vatan Partisi<br><br>Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Alemdaroğlu<br><br>Demokratik Sol Parti: <br><br>Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Koç<br><br>Bağımsız Türkiye Partisi<br><br>Büyükşehir Belediyesi: Bekir Uslucan<br><br>Bağımsız<br><br>Büyükşehir Belediyesi: Erhan Usta