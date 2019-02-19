Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Tokat
'ta, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Tokat'ta, bazı siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Tokat: Eyüp
Eroğlu Almus
: Yüksel Mirzaoğlu Artova
: Lütvu Yalçın Başçiftlik
: Murat Tuncal Erbaa
: Hüseyin Yıldırım Niksar
: Özdilek Özcan
Pazar: Erdoğan Yılmaz Reşadiye
: Mustafa Yılmaz Sulusaray
: Necmettin Coruk Turhal
: İlker Bekler Yeşilyurt
: Ümit Mutlu
Özügenç Zile
: Mehmet Salih
Ün Cumhuriyet Halk Partisi
Turhal: Hasan Yücel
Resuloğlu
Zile: Şükrü Sargın
(Millet İttifakı) Milliyetçi Hareket Partisi
Tokat: Adnan Özmen
Almus: Bekir Özer
Artova: Mahmut Gülhan
Başçiftlik: Mustafa Öztürk
Erbaa: Ertuğrul Karagöz
Niksar: Duran Yadigar
Pazar: Oğuz Keleş
Reşadiye: Mustafa Şahin
Turhal: Gökhan Bozkurt
Yeşilyurt: Muhsin Yılmaz
Zile: Ali Özgan
İYİ Parti
Tokat: Hüseyin Yarıcı
(Millet İttifakı)
Almus: Mehmet Sıldıroğlu
(Millet İttifakı)
Artova: Serkan Karataş
(Millet İttifakı)
Erbaa: Murat Toycan Selçuk
(Millet İttifakı)
Niksar: Emrah
Köknar (Millet İttifakı)
Pazar: Hüsamettin Mert Fırtına
(Millet İttifakı)
Turhal: Bekir Baklacı
Yeşilyurt: İlhan Aslan
(Millet İttifakı)
Saadet Partisi
Tokat: Alpaslan Akyüz
Almus: Salih Reel
Artova: Alim Dirican
Başçiftlik: Bekir Kesici
Erbaa: Mustafa Yılmaz
Niksar: Mehmet Somuncu
Pazar: Mustafa Kılınç
Reşadiye: Erdal Avşar
Turhal: Mustafa Şahin
Yeşilyurt: Mustafa Aktaş
Zile: Nihat Utaş
Tokat
Kaynak: AA